Operasi Pasar Bulog Diserbu Warga, 600 Liter Minyakita Ludes Terjual

jpnn.com - PALEMBANG - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menggencarkan operasi pasar murah dengan menyalurkan 600 liter Minyakita di Pasar Lemabang, Selasa (12/5). Dalam kegiatan tersebut, Minyakita dijual Rp 15.500 per liter.

Program ini menjadi upaya konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu juga membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Antusiasme warga terlihat sejak pagi untuk memanfaatkan kesempatan membeli minyak goreng di bawah harga pasar.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel Ihsan menerangkan bahwa pihaknya membawa sebanyak 50 dus atau setara 600 liter Minyakita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Operasi pasar ini kami lakukan bersama tim dari dinas terkait. Hari ini kami menyediakan 600 liter Minyakita untuk masyarakat," kata Ihsan.

Menurut dia, pembelian dibatasi maksimal dua liter agar distribusi lebih merata dan dapat dinikmati banyak warga.

Ihsan mengatakan tingginya permintaan operasi pasar dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan membuat Bulog terus menyusun agenda penyaluran berikutnya pada sejumlah titik di Palembang dan wilayah lainnya.

"Tujuannya supaya masyarakat tetap bisa mendapatkan Minyakita dengan harga sesuai ketentuan. Biasanya dalam seminggu ada beberapa kali permintaan operasi pasar," kata Ihsan.