Operasi Patuh 2026 Bukan Cuma Penindakan, Petugas Diminta Hadir Layani Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Mengusung semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, Korlantas Polri menegaskan keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, melainkan dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat harus mampu memberikan makna nyata melalui edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang humanis.

Komitmen tersebut ditekankan Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin saat memberikan arahan kepada para dirlantas polda dan kasatlantas polres melalui rapat virtual, Jumat (23/10).

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Dalam kegiatan tersebut, Kakorlantas didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya serta para pejabat utama Korlantas Polri lainnya.

Operasi Patuh 2026 akan dilaksanakan secara serentak oleh Korlantas Polri bersama seluruh jajaran Polda dan Polres pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, operasi ini menempatkan keselamatan berlalu lintas sebagai tanggung jawab bersama antara Polri dan seluruh pengguna jalan.

Aries menekankan agar seluruh jajaran mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis dalam setiap pelaksanaan operasi.

Sosialisasi harus dilakukan secara masif dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah, kampus, hingga komunitas, serta melibatkan media untuk memperluas jangkauan informasi mengenai pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas.