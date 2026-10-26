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Operasi Patuh Musi 2026 Dimulai, Polda Sumsel Perkuat Sinergi Tekan Angka Kecelakaan

Operasi Patuh Musi 2026 Dimulai, Polda Sumsel Perkuat Sinergi Tekan Angka Kecelakaan
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Wakapolda Sumsel Brigjen Irwansyah memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Musi 2026 di lapangan Mapolda Sumsel, Senin (26/10). Foto: Dokumentasi Polda Sumsel.

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperkuat upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, salah satunya melalui Operasi Patuh Musi 2026 yang resmi dimulai hari ini (26/10). 

Operasi ini ditandai dengan apel gelar pasukan di lapangan Markas Polda Sumsel, Senin (26/10) yang dipimpin Wakapolda Sumsel Brigjen Irwansyah, diikuti personel gabungan serta sejumlah instansi terkait.

Brigjen Irwansyah mengatakan Operasi Patuh Musi 2026 mengedepankan langkah preventif dan edukatif, disertai penegakan hukum secara profesional dan humanis. 

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"Personel juga mengoptimalkan patroli terpadu serta pemanfaatan teknologi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Irwansyah, Senin (26/10).

Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pengendara mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, termasuk kepatuhan terhadap rambu-rambu, kelengkapan kendaraan, dan penggunaan perlengkapan keselamatan.

Melalui pendekatan yang terukur, operasi ini diharapkan dapat membangun budaya tertib berlalu lintas serta menciptakan kondisi jalan yang lebih aman bagi seluruh pengguna.

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Jenderal bintang satu Polri itu menyatakan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama seluruh personel yang terlibat dalam operasi ini.

“Operasi Patuh Musi 2026 ini menitikberatkan pada perlindungan jiwa dan keselamatan pengguna jalan. Kami menginstruksikan seluruh jajaran agar mengedepankan sikap humanis, berikan edukasi yang mencerahkan, dan jadilah teladan disiplin berlalu lintas bagi masyarakat,” tutur Irwansyah.

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperkuat upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, salah satunya melalui Operasi Patuh Musi 2026

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