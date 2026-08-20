Operasi Pesta Copet Mewakili Keresahan Banyak Orang

jpnn.com, JAKARTA - Film Operasi Pesta Copet akan segera hadir di bioskop seluruh Indonesia.

Karya persembahan Imajinari itu menghadirkan kisah komedi persahabatan yang lucu sekaligus haru, dengan pendekatan produksi baru di sebuah festival musik besar Pestapora, mengikuti empat anak muda yang nekat mencopet karena terdesak keadaan.

Menjadi debut penyutradaraan Edy Khemod, Operasi Pesta Copet menampilkan kisah yang memiliki cerita kuat tentang orang-orang yang tidak punya pilihan dalam hidup.

Operasi Pesta Copet dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan, Kristo Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan debut vokalis band Sisitipsi Fauzan Lubis.

Film tersebut tidak hanya mengikuti kisah operasi pencopetan ternekat, namun juga menggugah perasaan dari cerita persahabatan di pinggiran kota Jakarta yang sama-sama terdesak oleh himpitan ekonomi.

Sebagai rumah produksi yang memiliki DNA komedi, lewat film ini Imajinari tetap menyuguhkan komedi, namun dengan skala yang berbeda. Dalam film ini, Awwe menjadi konsultan komedi.

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Melalui pendekatan baru dan genre yang eksploratif, film Operasi Pesta Copet pun menjadi wujud visi Imajinari untuk terus mencoba dan menawarkan kesegaran

tema dan cerita di perfilman Indonesia.

“Tidak mudah untuk bisa mendapatkan cerita yang fresh, dan menurut Imajinari, Operasi Pesta Copet punya ide dan cerita yang sangat unik dan otentik. Sesuatu yang menggelitik dari awal adalah adanya copet di konser, apakah itu memang beneran copet yang belajar tentang musik, atau memang anak musik yang belajar nyopet? Dengan komedi yang sangat dekat dan membumi, drama yang relevan, kami berharap film ini bisa menghibur di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang, lewat komedi yang berbeda,” kata produser Ernest Prakasa.