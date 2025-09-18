Operasi Pesta Pora, Iqbaal Ramadhan Jadi Copet Konser

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Imajinari siap menghadirkan karya terbaru yang berjudul Operasi Pesta Pora.

Film tersebut pertama kali diperkenalkan ke penonton Pestapora 2025, yang dikejutkan dengan kehadiran official teaser Operasi Pesta Pora.

Dalam teaser yang diputar di layar panggung utama Pestapora 2025, terlihat Iqbaal Ramadhan tertangkap menjadi seorang copet konser.

Awalnya, penonton dibuat menebak-nebak dengan wajah sosok laki-laki yang di-blur dengan suara yang disamarkan. Sosok itu mengaku sebagai copet konser dan meminta waspada ke penonton, karena copet konser punya segudang akal untuk menggondol barang bawaan pengunjung konser, dan lihai dengan pengintaian yang bisa ada di mana-mana.

Kemudian terungkap sosok tersebut adalah seorang karakter yang diperankan oleh Iqbaal Ramadhan, sebagai pemeran utama di film Operasi Pesta Pora.

Film Operasi Pesta Pora menjadi produksi terbaru dari Imajinari yang bekerja sama dengan Angin Segar dan Boss Creator.

“Sebuah karakter yang baru bagiku dan akan menjadi hal baru. Film Operasi Pesta Pora akan membawa cerita yang segar, lucu, dan unik untuk penonton Indonesia. Seperti yang sudah terungkap di teaser, di film ini aku akan memerankan karakter seorang copet konser. Nantikan kejutan terbaru dari film Operasi Pesta Pora,” kata Iqbaal Ramadhan.

Film Operasi Pesta Pora akan menjadi debut penyutradaraan Edy Khemod untuk film fiksi panjang.