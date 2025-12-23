Operasi Plastik Berulang Kali, Denada: Aku Senang dengan Hasilnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada mengaku tidak kapok untuk melakukan operasi plastik berulang kali.

Sebab, dia ternyata sangat senang dan puas dengan hasil operasi yang dijalani.

"Suka, Alhamdulillah aku senang dengan hasilnya," kata Denada saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 46 tahun itu selesai melakukan operasi plastik atau oplas lagi belum lama ini.

Adapun Denada mengungkap alasannya menjalani tindakan tersebut yakni demi mempercantik penampilan.

"Ingin mempercantik, untuk kesenangan diri sendiri," beber pemilik album One Stop Dangdut itu.

Denada beberapa waktu lalu menjalani operasi plastik di luar negeri, tepatnya di Thailand.

Adapun bagian tubuh yang kini dioperasinya yakni hidung dan area payudara.