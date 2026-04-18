Operasi SAR Dihentikan, Korban Tenggelam di Air Terjun Situmurun Belum Ditemukan
jpnn.com, MEDAN - Kantor Basarnas Kelas A Medan bersama tim SAR gabungan secara resmi menghentikan operasi pencarian terhadap satu orang yang tenggelam di objek wisata Air Terjun Situmurun, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Kepala Kantor Basarnas Kelas A Medan Hery Marantika dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Sabtu, mengatakan operasi pencarian terhadap korban tersebut telah dilakukan selama tujuh hari.
"Setelah melakukan segala cara selama tujuh hari pencarian, Tim Operasi SAR Nasional terhadap satu orang korban tenggelam di objek wisata Air Terjun Situmurun, Danau Toba, Desa Situmurun, Kecamatan Lumban Julu yang di koordinasi oleh Pos SAR Danau Toba secara resmi dihentikan," ujar Hery Marantika.
Hery mengatakan pencarian korban atas nama Christopher Rustam Muda Dua (21) telah dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan berbagai metode dan teknologi.
Ia mengatakan tim SAR gabungan dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit(SRU) guna memperluas area pencarian dengan perlengkapan.
"SRU I melakukan pencarian menggunakan rigid bouyancy boat (RBB) Basarnas yang dilengkapi teknologi sonar dan Aqua Eye dilanjutkan dengan penyelaman di titik-titik yang dicurigai dengan radius sekitar 1 kilometer," kata dia.
SRU II melaksanakan penyisiran permukaan air menggunakan perahu LCR milik BPBD Toba di sepanjang area tepian danau dengan cakupan sekitar tiga kilometer.
SRU III menggunakan teknologi Remotely Operated Vehicle (ROV) untuk melakukan pencarian bawah air secara lebih detail di sekitar lokasi kejadian dengan luas sekitar 500 meter persegi.
