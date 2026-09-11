Operasi SAR H+3, Tim Gabungan Temukan Life Jacket di Perairan Selat Sunda

jpnn.com, JAKARTA - Tim SAR Gabungan kembali melaksanakan Operasi SAR hari ketiga untuk mencari delapan orang yang hilang setelah speed boat yang ditumpangi dilaporkan hilang kontak di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Pada pencarian hari ketiga, Tim SAR Gabungan membagi wilayah operasi menjadi enam sektor dengan total luas sekitar 2.483 nautical mile persegi.

Pencarian melibatkan berbagai unsur dan sarana, di antaranya KN SAR Tetuka 247, KN SAR Basudewa, KRI Leuser, KRI Lepu, KRI Karambit, KP Sanjaya, KAL Anyer, KAL Pahawang, RIB 02 Banten, KM Aruphadatu, Helikopter HR 3604, serta unsur TNI, Polri, BPBD, Potensi SAR, nelayan dan masyarakat.

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Pencarian dilakukan secara intensif di sejumlah wilayah di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga perairan sebelah tenggara, utara, barat daya, dan barat laut Gunung Anak Krakatau.

Dalam pencarian di Sektor F, KAL Anyer menemukan sebuah life jacket pada pukul 15.32 WIB.

Temuan tersebut berada di koordinat 06°04'30.00" LS. Sementara itu, pada laporan operasi juga tercatat temuan pelampung di koordinat 06°17'26.40" LS, 105°22'42.00" BT.

Kedua temuan tersebut masih dalam proses verifikasi untuk memastikan apakah memiliki keterkaitan dengan delapan orang yang sedang dalam pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan setiap temuan di lapangan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya pencarian.