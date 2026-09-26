Operasi SAR KM Virgo Transport 8 Memasuki Hari ke-14, Basarnas Perpanjang Pencarian 7 Hari Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi memperpanjang operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa untuk tujuh hari ke depan setelah pencarian memasuki hari ke-14.

Keputusan ini diambil tepat saat operasi SAR telah memasuki hari ke-14 sejak insiden terjadi pada Minggu (13/9/2026).

“Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14. Dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan tujuh hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap tiga hari,” kata Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari ke-14 kecelakaan KM Virgo Transport 8, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu malam.

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Dia mengatakan evaluasi setiap tiga hari selama masa perpanjangan operasi SAR untuk menentukan langkah pencarian selanjutnya.

Pada hari ke-14 operasi SAR, Basarnas juga menarik KN SAR Pacitan yang digunakan sebagai kapal tender di tengah Laut Jawa untuk kembali ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

“KN SAR Pacitan akan kami tarik dulu ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kemudian nanti akan kami gantikan dengan KN SAR Purworejo yang baru saja datang dari Tanjung Pinang,” ujar Yudhi.

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Pergantian KN SAR Pacitan dengan KN SAR Purworejo tersebut dilakukan sebagai perkuatan dalam pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 yang memasuki masa perpanjangan operasi berikutnya.

Yudhi menegaskan perkembangan operasi akan terus dievaluasi secara berkala selama masa perpanjangan tujuh hari untuk melihat pelaksanaan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8.