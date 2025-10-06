Operasi SAR Korban Ponpes Al Khoziny Diteruskan Sampai Semuanya Ditemukan

jpnn.com, JAKARTA - Operasi pencarian dan evakuasi korban runtuhan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, diteruskan sampai seluruh lokasi dinyatakan selesai dibersihkan dan tidak ada korban yang tersisa.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan meskipun Basarnas memiliki ketentuan standar operasi selama tujuh hari dengan kemungkinan perpanjangan tiga hari, kasus Al-Khoziny akan ditangani secara khusus mengingat jumlah korban yang besar dan kondisi bangunan yang rumit.

“Operasi dinyatakan selesai setelah tempat kejadian benar-benar clear, seluruh reruntuhan bisa dipisahkan, dan dipastikan tidak ada korban lagi,” kata Mohammad Syafii dalam konferensi pers, Senin.

Hingga hari ini atau hari kedelapan sejak bangunan roboh, operasi masih berlangsung 24 jam penuh dengan melibatkan unsur Basarnas, TNI/Polri, BNPB, BPBD, PMI, Pemadam Kebakaran hingga sukarelawan berbagai instansi terkait.

Bahkan, Syafii menambahkan bahwa meski operasi SAR nantinya selesai, kegiatan penanganan pascabencana tetap berlanjut di bawah koordinasi BNPB dan kementerian terkait lainnya sesuai fungsi masing-masing.

"Jadi, bukan berarti kegiatan terkait kejadian ini berhenti. Masih ada tindakan lanjutan yang akan dilakukan setelah operasi SAR dinyatakan tuntas,” kata dia yang berada di posko darurat untuk mengawasi langsung operasi dari lokasi kejadian itu.

Data dari posko tanggap darurat di Sidoarjo itu per Senin pukul 18.38 WIB mencatat jumlah 169 orang dievakuasi.

Sebanyak 104 orang dievakuasi selamat dalam penanganan medis dan selebihnya meninggal dunia.