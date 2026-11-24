Operasi Sarang Narkoba, Polda Jateng-Bea Cukai Ungkap 247 Kasus, Amankan 346 Tersangka
jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terhadap langkah Polda Jawa Tengah dalam pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba yang dilaksanakan pada 9 Oktober hingga 18 November 2026.
Sinergi lintas instansi tersebut berhasil mengungkap 247 kasus, mengamankan 346 tersangka, serta menggagalkan peredaran narkotika dan barang terkait lainnya dengan nilai ekonomis mencapai Rp656,31 miliar.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto dalam konferensi pers hasil Operasi Sarang Narkoba yang digelar Polda Jateng di Gedung Borobudur Polda Jateng pada Jumat (20/11).
Kegiatan tersebut juga turut dihadiri perwakilan BNN Provinsi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Dalam pelaksanaannya, Polda Jateng bersama jajaran melakukan 1.095 kegiatan razia di berbagai wilayah, dengan menyasar sejumlah lokasi yang terindikasi menjadi tempat peredaran dan sarang narkoba, antara lain lembaga pemasyarakatan, tempat hiburan malam, rumah kos, dan terminal.
Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti berupa sabu seberat 6.250,62 gram, ganja 7.338,26 gram termasuk 110 pohon ganja, tembakau sintetis 4.591 gram, ekstasi sebanyak 214 butir, serta 355.603 butir obat-obatan berbahaya.
Selain itu, turut diamankan minuman keras sebanyak 9.887,17 liter.
Sinergi Polda Jateng dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY mengungkap 247 kasus narkotika dalam Operasi Sarang Narkoba di Jawa Tengah
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