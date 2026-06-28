Operasi Senpi Musi 2026, Polda Sumsel Ungkap 29 Kasus & Sita Ratusan Senjata Api Ilegal

jpnn.com, PALEMBANG - Komitmen Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dalam menekan peredaran senjata api ilegal terus menunjukkan hasil.

Memasuki hari ke-16 pelaksanaan Operasi Senpi Musi 2026, aparat berhasil mengungkap puluhan kasus kepemilikan senjata api tanpa izin sekaligus mengamankan ratusan barang bukti yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat.

Berdasarkan Analisa dan Evaluasi Operasi Senpi Musi 2026 hingga Sabtu (27/6), Polda Sumsel dan Polres jajaran berhasil mengungkap 29 kasus yang terdiri dari 28 target operasi (TO) dan 1 kasus non-TO atau mencapai 68 persen dari total 41 target operasi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan itu menjadi bukti langkah preventif, deteksi dini, hingga penegakan hukum yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Sumsel berjalan efektif dalam mempersempit ruang gerak pelaku kepemilikan senjata api ilegal.

Lima satuan wilayah bahkan berhasil mencapai target pengungkapan 100 persen, yakni Polrestabes Palembang, Polres Ogan Komering Ilir, Polres Muara Enim, Polres Musi Rawas, dan Polres Lahat.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 9 pucuk senjata api laras panjang, 26 pucuk senjata api laras pendek, 109 butir amunisi senjata api laras panjang, serta 70 butir amunisi senjata api laras pendek.

Selain hasil penegakan hukum, pendekatan persuasif yang dilakukan jajaran kepolisian juga memperoleh respons positif dari masyarakat.

"Selama pelaksanaan Operasi Senpi Musi 2026, masyarakat secara sukarela menyerahkan sebanyak 234 pucuk senjata api ilegal kepada pihak kepolisian, yang terdiri atas 125 pucuk senjata api laras panjang dan 109 pucuk senjata api laras pendek, disertai sejumlah amunisi," ungkap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya, Minggu (28/6).