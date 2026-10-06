Operasi Sikat I Musi 2026, Polda Sumsel Amankan 10 Pelaku Kejahatan 3C

jpnn.com - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menangkap 10 tersangka dalam pengungkapan 19 kasus kejahatan 3C atau pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor dalam pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026.

Selain mengungkap kasus 3C, dalam operasi tersebut polisi juga melakukan penindakan terhadap aksi premanisme dengan menangani 55 kasus dan mengamankan 57 orang.

Pengungkapan kasus tersebut tercatat selama pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026 pada Senin, 5 Oktober 2026. Dari 19 kasus 3C yang diungkap, sebanyak 13 kasus merupakan pencurian dengan pemberatan (curat) dan enam kasus merupakan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Pengungkapan tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan pengembangan di lapangan. Dari keseluruhan pengungkapan kasus 3C tersebut, terdapat satu target operasi (TO) dan 18 kasus non-target operasi (non-TO).

Kasatgas Humas Ops Sikat Musi I Kompol I Putu Suryawan menerangkan selain memburu pelaku kejahatan 3C, jajaran Polda Sumsel juga meningkatkan penindakan terhadap aksi premanisme yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Petugas menangani 55 kasus premanisme dengan mengamankan 57 orang yang seluruhnya masuk kategori non-target operasi," terang Putu Selasa (6/10/2026).

Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan ruang publik sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk gangguan kamtibmas. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku sesuai dengan perkara dan peran masing-masing.

Kata Putu Polda Sumsel menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap para pelaku sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan.