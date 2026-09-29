Operasi Sikat I Musi 2026, Polsek Lawang Kidul Ungkap Curanmor di Tanjung Enim

jpnn.com - PALEMBANG - Polisi mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Perumahan Griya Permata Indah, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Dalam pengungkapan itu, Unit Reskrim Polsek Lawang Kidul menangkap pemuda berinisial ME (18), warga Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari Operasi Sikat I Musi 2026.

Kapolsek Lawang Kidul Iptu Chandra Kirana mengungkapkan bahwa pencurian kendaraan bermotor itu terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah korban DS (26) yang merupakan seorang mahasiswa.

Peristiwa diketahui setelah seorang warga datang dan memberitahukan bahwa pintu gerbang rumah korban dalam keadaan terbuka. Warga tersebut juga melihat sebuah helm berada di depan rumah.

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BE 4126 XH milik korban sudah tidak berada di tempat semula. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 7 juta dan melaporkannya ke Polsek Lawang Kidul.

Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang menerangkan bahwa dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit Honda Beat warna hitam, STNK, kunci kontak, buku servis dan generasi, satu helai jaket lengan panjang berbahan parasut.

"Tersangka ME telah diamankan dalam perkara lain, sementara untuk perkara pencurian sepeda motor, penyidik masih melengkapi proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan tersangka," kata Situmorang.

Dia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan maupun barang berharga, memastikan rumah dan kendaraan dalam keadaan aman saat ditinggalkan. “Segera melapor kepada pihak kepolisian apabila terjadi aktivitas yang mencurigakan," pesan Situmorang. (mcr35/jpnn)