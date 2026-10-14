Operasi Sikat I Musi 2026 Sumsel, 1.238 Orang Ditangkap terkait Premanisme

jpnn.com - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat 1.218 kegiatan penindakan terhadap aksi premanisme selama Operasi Sikat I Musi 2026. Dari rangkaian operasi tersebut, sebanyak 1.238 orang diamankan oleh Polda Sumsel bersama jajaran polres.

Penindakan tersebut menyasar berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) mulai dari pemalakan, intimidasi hingga pungutan liar yang melanggar hukum.

Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana mengatakan pemberantasan premanisme merupakan upaya kepolisian untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.

Penegakan hukum juga dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di Sumsel.

"Pemberantasan premanisme bukan sekadar penegakan hukum, melainkan langkah fundamental kami untuk memastikan setiap warga dapat beraktivitas, bekerja, dan beribadah dengan tenang tanpa rasa takut," kata Rony, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, upaya menciptakan situasi aman tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu mengidentifikasi mengganggu keamanan.

Polda Sumsel melaksanakan penindakan melalui Operasi Sikat I Musi 2025 dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Operasi tersebut menjangkau wilayah hukum Polda Sumsel yang mencakup 17 kabupaten dan kota.

Rony mengimbau masyarakat segera melapor apabila melihat atau mengalami aksi premanisme, intimidasi, maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Pengaduan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam.