Operasi Sikat I Musi 2026 Ungkap 18 Kasus 3C, 17 Orang Jadi Tersangka

jpnn.com - Polda Sumatera Selatan mengungkap 18 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam Operasi Sikat I Musi 2026.

Hingga 27 September 2026, dari 18 kasus tersebut polisi menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Kasus yang diungkap terdiri dari satu kasus curas, 12 kasus curat dan lima kasus curanmor.

Dari total pengungkapan itu, lima kasus merupakan target operasi (TO), sedangkan 13 kasus lainnya merupakan non-TO.

Selain penindakan terhadap kasus 3C, polisi juga melakukan penindakan terhadap aksi premanisme. Sebanyak 41 kegiatan penindakan dilakukan dengan 40 orang diamankan.

Karo Ops Polda Sumsel Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso mengatakan seluruh satuan tugas dikerahkan secara terpadu dalam pelaksanaan operasi.

"Kami menggerakkan seluruh satuan tugas secara terpadu dan terarah untuk memastikan setiap target operasi maupun sasaran non-TO dapat ditindak secara proporsional demi keamanan masyarakat," kata Anis, Senin (28/9/2026).

Operasi Sikat I Musi 2026 merupakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan Polda Sumsel yang berlangsung 24 September hingga 9 Oktober 2026. Operasi tersebut menyasar tindak pidana curat, curas, curanmor, serta aksi premanisme.

Kasatgas Humas Operasi Sikat I Musi 2206 Kompol I Putu Suryawan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan.