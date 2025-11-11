Operasi Sikat II Musi 2025, Polda Sumsel Tangkap Pelaku Pencurian Motor

jpnn.com - Seorang pria berinisial HY (26) ditangkap setelah ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami Palembang, Senin (10/11/2025) malam kemarin.

Dir Reskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun membenarkan peristiwa tersebut.

"Penangkapan terhadap tersangka ini setelah kami menerima laporan dari korban AF (28), kehilangan satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumahnya," ujar Johannes, Selasa (11/11/2025).

Tak lama setelah laporan diterima, Tim Unit 1 Subdit III Jatanras Polda Sumsel yang tengah melakukan patroli di sekitar lokasi mencurigai dua orang yang terlihat sedang mencoba membuka kunci motor menggunakan alat khusus.

"Petugas bersama warga sekitar segera bertindak cepat dan mengamankan satu pelaku, HY (26)," ungkap Johannes.

Sementara rekan pelaku berinisial A (35) melarikan diri. Polisi kini telah menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sedang memburu keberadaannya.

"Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka HY mengakui perbuatannya dan mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di wilayah Palembang," kata Johannes.

Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit sepeda motor milik korban, satu set kunci Y yang telah dimodifikasi, serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi.