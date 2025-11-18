Operasi Sikat II Musi 2025, Polres Banyuasin Ungkap 26 Kasus & Tetapkan 28 Tersangka

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Resor Banyuasin, Sumatera Selatan, berhasil mengungkap sejumlah 26 kasus kejahatan dan menetapkan 28 orang sebagai tersangka selama menggelar Operasi Sikat II Musi 2025 dari 30 Oktober hingga 15 November 2025.

Adapun kasus yang diungkap itu antara lain, pencurian dengan pemberatan atau curat (19 kasus), pencurian dengan kekerasan atau curas (5 kasus), dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor (2 kasus). Polisi juga menyita sejumlah barang bukti terkait kasus yang diungkap tersebut.

"Barang bukti mulai dari kendaraan seperti mobil Mitsubishi Truck, Toyota Kijang, Daihatsu Grandmax, dan 6 unit sepeda motor, hingga barang lain seperti mesin, pipa besi, linggis, dan handphone," ungkap Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo, Selasa (18/11).

Polisi dalam Operasi Sikat II Musi 2025 ini juga membongkar 12 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 13 orang. Sebanyak 12 tersangka berjenis kelamin pria, dan satu wanita. Barang bukti yang disita 99 paket sabu-sabu dengan berat bruto 34,87 gram.

"Sebagian pengungkapan dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Banyuasin," terang Ruri. Selain itu, dalam Operasi Sikat II Musi 2025, polisi juga menindak tegas aksi premanisme, khususnya praktik pungutan liar terhadap sopir angkutan dan pengendara, yang meresahkan masyarakat.

"Ada 14 pelaku telah ditindak, dengan perincian 3 orang merupakan target operasi (TO) dan 11 orang non-TO. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai hasil pungli sebesar Rp 316.000," kata Ruri.

Para tersangka untuk kasus curat dan curanmor dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Sementara untuk pelaku curas diterapkan Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.