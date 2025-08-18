Operasi Sikat Krakatau 2025: 319 Tersangka Ditangkap di Lampung

jpnn.com, LAMPUNG - Polda Lampung bersama Polresta dan Polres jajaran mencatat hasil gemilang dalam Operasi Sikat Krakatau 2025.

Selama dua pekan pelaksanaan, 4-17 Agustus 2025, polisi mengamankan 319 tersangka dari berbagai kasus kejahatan di wilayah Lampung.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyatakan, operasi itu digelar untuk menciptakan rasa aman sekaligus menunjukkan transparansi kinerja kepolisian.

“Alhamdulillah, seluruh target operasi tercapai 100 persen. Ini bukti keseriusan kami untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Lampung,” ungkap Irjen Pol Helmy Santika dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025).

Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan 395 target operasi (TO) dan semuanya berhasil diungkap.

Selain itu, ada sebanyak 1.471 kasus non-TO yang ikut terbongkar.

Baca Juga: Borneo FC Enggan Remehkan Bhayangkara Presisi Lampung FC Meski Berstatus Tim Promosi

Dari data tersebut, 81 tersangka berasal dari kasus TO, sedangkan 237 tersangka lainnya dari kasus non-TO.

Barang bukti yang diamankan antara lain: 9 unit mobil; 101 unit sepeda motor; 57 pucuk senjata api ilegal; 58 butir amunisi; 19 senjata tajam; 72 unit handphone; Uang tunai Rp16,64 juta; 46 barang bukti lain.