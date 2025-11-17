menu
JPNN.com » Daerah » Riau » Operasi Zebra 2025 Dimulai, Kapolda Irjen Herry Soroti Angka Kecelakaan yang Tinggi  

Operasi Zebra 2025 Dimulai, Kapolda Irjen Herry Soroti Angka Kecelakaan yang Tinggi  

Operasi Zebra 2025 Dimulai, Kapolda Irjen Herry Soroti Angka Kecelakaan yang Tinggi  
Apel Gelar Pasukan di halaman Mapolda Riau, Senin 17 November 2025. Foto:Bidhumas Polda Riau.

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau resmi memulai pelaksanaan Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 setelah menggelar apel gelar pasukan di halaman Mapolda Riau, Senin 17 November 2025.

Apel dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Dirlantas Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, hingga pihak terkait lainnya.

Operasi Zebra akan berlangsung selama dua pekan, mulai 17 hingga 30 November 2025.

Fokus utama operasi tahun ini adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di seluruh wilayah Riau.

Irjen Herry menyoroti tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di Riau sepanjang Januari hingga November 2025.

Tercatat, ada sebanyak 2.131 kasus kecelakaan dengan 446 korban meninggal dunia.

“Angka ini harus menjadi perhatian semua pihak. Mayoritas kecelakaan terjadi karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas,” tegas Kapolda Irjen Herry.

Irjen Herry menekankan 85 persen kecelakaan disebabkan oleh human error atau kesalahan pengguna jalan.

Polda Riau resmi memulai pelaksanaan Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 yang akan berlangsung selama dua pekan

