Operasi Zebra Jaya 2026, Ditlantas Polda Metro Jaya Periksa Kelaikan Bus
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check angkutan umum di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dalam Operasi Zebra Jaya 2026, pada Rabu (25/11).
Kegiatan ini sebagai langkah preventif untuk memastikan keselamatan armada dan pengemudi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah bersama pimpinan Jasa Raharja, Kepala Terminal Kampung Rambutan, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bus, mulai dari kondisi fisik kendaraan, kelengkapan administrasi, hingga komponen utama keselamatan seperti sistem pengereman dan fungsi lampu kendaraan.
Selain memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, pemeriksaan juga menyasar kesiapan para pengemudi.
Dokkes Polda Metro Jaya memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis guna memastikan kondisi fisik pengemudi tetap prima sebelum menjalankan tugas membawa penumpang.
“Tujuannya memberikan edukasi kepada sopir-sopir tentang makna keselamatan berlalu lintas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kesehatannya kami periksa, kemudian kelengkapan peralatan yang dibawa oleh sopir juga kami cek. Kendaraan transportasinya turut diperiksa, mulai dari rem hingga lampu, apakah masih berfungsi dan layak digunakan atau tidak,” ujar Kombes Firman.
Dia menambahkan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengingatkan para pengemudi agar lebih mengutamakan keselamatan, terlebih menjelang pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang diperkirakan diikuti peningkatan mobilitas masyarakat.
Kegiatan ramp check bertujuan memberikan edukasi kepada para pengemudi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas.
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