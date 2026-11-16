Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Polrestabes Bandung Sasar 9 Pelanggaran Ini
jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung melaksanakan Operasi Zebra Lodaya 2026 selama dua pekan.
Operasi berlangsung mulai dari 16 - 29 November, dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Wahyudi mengatakan, petugas akan ditempatkan di titik kemacetan dan keramaian.
Dalam operasi ini, Dishub Kota Bandung, TNI, dan instansi terkait lainnya turut dilibatkan.
Dedi meminta agar seluruh personel menjaga integritas saat menjalankan tugasnya.
Selain itu, petugas diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan secara santun dan tegas.
"Berikan penjelasan secara santun dan tegas. Hindari pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan sikap arogan," kata Dedi dalam apel persiapan Operasi Zebra Lodaya 2026 di Mapolrestabes Bandung, Senin (16/11/2026).
Pihaknya juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian selama operasi berlangsung.
Polrestabes Bandung menggelar Operasi Zebra Lodaya 2026 pada 16-29 November dengan menyasar sembilan jenis pelanggaran lalu lintas.
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