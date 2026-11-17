jpnn.com, SIMALUNGUN - Satlantas Polres Simalungun mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas sekaligus mempersiapkan pengamanan agenda besar mendatang, yakni Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Operasi Ketupat.

Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Friska Susana saat pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2026 di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Selasa (17/11) sore.

Menurut Friska, Operasi Zebra Toba kali ini mengutamakan kegiatan yang bersifat persuasif dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat, sehingga kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas dapat tumbuh dari diri masing-masing pengguna jalan.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas Polres Simalungun membagikan 30 helm kepada pengendara sepeda motor, 100 pasang sarung tangan, serta 200 brosur, leaflet, dan stiker berisi imbauan tertib berlalu lintas.

Selain membagikan perlengkapan keselamatan, petugas juga memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara.

Friska menjelaskan, pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2026 juga menjadi bagian dari persiapan kepolisian dalam menghadapi operasi pengamanan berskala lebih besar, khususnya pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Operasi Ketupat.

Melalui operasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.