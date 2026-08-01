Operasikan Terminal 2 Petikemas, Pelindo Genjot Produktivitas Pelabuhan Tanjung Priok

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan soft launching sekaligus uji coba operasional Terminal 2 Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (1/8).

Beroperasinya terminal tersebut menjadi langkah strategis Pelindo dalam meningkatkan produktivitas layanan peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kontribusi dari upaya meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Momentum penting ini turut ditandai dengan uji sandar perdana kapal peti kemas MV Meratus Konawe di Terminal 2 Petikemas.

Uji sandar perdana kapal peti kemas MV Meratus Konawe di Terminal 2 Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: Dokumentasi Pelindo

Kegiatan ini menjadi penanda kesiapan fasilitas, peralatan, dan layanan dalam mendukung kegiatan bongkar muat peti kemas secara aman, andal, dan efisien.

Dalam kesempatan tersebut, Pelindo juga menetapkan nama 'Terminal 2 Petikemas' sebagai identitas resmi terminal.

Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan.

Acara dihadiri KSOP Utama Tanjung Priok, jajaran instansi pemerintah, asosiasi kepelabuhanan dan logistik, perusahaan pelayaran, cargo owner, pemilik depo petikemas, pelanggan, Direksi Pelindo, manajemen Pelindo Group, serta para mitra usaha.