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Operational Excellence Tingkatkan Nilai Ekspor Garmen RI hingga USD 2 Miliar

Operational Excellence Tingkatkan Nilai Ekspor Garmen RI hingga USD 2 Miliar
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Acara Peluncuran Whitepaper Berjudul Unlocking the USD 2 Billion Opportunity: How Operational Execution Can Revive Indonesia's Garment Industry. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Vector Consulting Group bersama Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) merilis laporan terbaru potensi nilai tambah ekspor garmen hingga USD 2 miliar melalui penguatan operational execution di sektor manufaktur.

Laporan bertajuk “Unlocking the $2 Billion Opportunity: How Operational Execution Can Revive Indonesia's Garment Industry” tersebut diluncurkan dalam ajang Indo Garment & Textile (IGT) Expo di Jakarta baru-baru ini.

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menyampaikan laporan ini menawarkan perspektif baru terhadap daya saing industri garmen Indonesia.

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“Kami menyoroti bahwa fase pertumbuhan industri berikutnya tidak hanya akan ditentukan oleh biaya tenaga kerja, tetapi juga oleh operational excellence di shop floor,” jelas Anne, Kamis (6/8).

Adapun nilai ekspor garmen Indonesia tercatat relatif stagnan di kisaran USD 8–9 miliar selama hampir satu dekade. 

Pada periode yang sama, negara-negara lainnya seperti Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja terus memperluas pangsa mereka dalam ekspor apparel global. 

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Anne menyebut laporan tersebut mengidentifikasi ketidakstabilan dalam eksekusi operasional sebagai salah satu hambatan terbesar dalam meningkatkan kinerja pabrik, sekaligus menyoroti lima disiplin operasional yang membedakan produsen garmen berkinerja tinggi. 

Riset ini juga mengidentifikasi ketidakpastian dalam pelepasan fabric purchase orders sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi daya saing secara keseluruhan.

Vector Consulting Group bersama Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) merilis laporan terbaru potensi nilai tambah ekspor garmen hingga USD 2 miliar mel

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