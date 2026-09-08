Opersi Gabungan di Lamongan, Bea Cukai Gresik Amankan 6.776 Batang Rokok Ilegal

jpnn.com, LAMONGAN - Bea Cukai Gresik bersama sejumlah instansi terkait mengamankan 6.776 batang rokok ilegal dalam operasi gabungan di Kabupaten Lamongan, Rabu (26/8).

Operasi tersebut melibatkan Satpol PP Kabupaten Lamongan, Bea Cukai Gresik, Kejaksaan Negeri Lamongan, Diskominfo, serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Lamongan.

Pengawasan dilakukan di empat kecamatan, yaitu Sukodadi, Kedungpring, Karanggeneng, dan Kalitengah.

Dari hasil pemeriksaan, temuan rokok ilegal terbanyak berada di Kecamatan Kedungpring dengan 3.700 batang.

Selanjutnya, sebanyak 2.652 batang ditemukan di Kecamatan Sukodadi dan 424 batang di Kecamatan Kalitengah.

Sementara itu, petugas tidak menemukan rokok ilegal di Kecamatan Karanggeneng.

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Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Gresik Eko Rudi Hartono menyampaikan barang yang diamankan merupakan rokok dengan berbagai pelanggaran ketentuan cukai.

Pelanggaran tersebut meliputi rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, serta pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.