OpiniJob Padukan e-KTP dan Biometrik, Menunggu Kerjaan Bisa Dapat Cuan

jpnn.com, JAKARTA - OpiniJob, platform digital mengintegrasikan layanan riset pasar dan lowongan kerja dengan sistem verifikasi identitas berbasis e-KTP dan teknologi biometrik.

Melalui integrasi verifikasi e-KTP, kecocokan wajah dan deteksi kehadiran pengguna, OpiniJob menghadirkan sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap responden survei maupun pencari kerja merupakan individu nyata dan telah melalui proses verifikasi identitas.

Founder dan CEO OpiniJob Julizar mengatakan platform ini dibangun untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

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“Kami ingin membangun ekosistem digital yang bersih dan transparan. Dengan integrasi e-KTP dan verifikasi biometrik, kami berupaya meminimalkan celah bagi akun fiktif dan bot. Setiap pengguna harus merupakan individu nyata yang dapat dipertanggungjawabkan identitasnya,” ujar Julizar.

Menurut dia, inovasi yang dikembangkan OpiniJob tidak hanya berfokus pada keamanan identitas, tetapi juga dirancang untuk memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berada dalam masa pencarian pekerjaan.

Melalui layanan survei yang tersedia di platform, pengguna dapat memperoleh imbalan berupa uang tunai yang dapat dicairkan kapan saja atas partisipasi mereka dalam kegiatan riset pasar.

Dengan demikian, pencari kerja tidak hanya menunggu panggilan dari perusahaan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari aktivitas yang mereka lakukan selama proses pencarian kerja.

“Kami ingin waktu yang dimiliki seseorang tetap bernilai secara ekonomi. Sambil mencari pekerjaan, pengguna dapat berpartisipasi dalam survei yang tersedia dan memperoleh penghasilan sesuai ketentuan. Jadi, platform ini kami bangun bukan sekadar sebagai tempat mencari kerja, tetapi sebagai ekosistem yang membuka peluang bagi masyarakat,” jelasnya.