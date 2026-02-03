Oppo A6t Series Hadir dengan Desain Premium, Harga Mulai Rp 1 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Oppo kembali menambah jajaran smartphone barunya dengan meluncurkan A6t dan A6t Pro di Indonesia.

Oppo A6t series itu hadir dengan menonjolkan kombinasi daya tahan mumpuni, performa stabil, serta desain premium untuk mendukung penggunaan harian.

"Peluncuran Oppo A6t Series membawa sejumlah keunggulan utama, mulai dari baterai besar hingga 7.000mAh, teknologi pengisian cepat 45W SUPERVOOC, Snapdragon 685 4G Mobile Platform, layar ultra cerah 120Hz," kata Oppo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dari sisi desain, kedua ponsel mengusung Diamond Texture Design dengan modul kamera beraksen metallic deco yang memberikan kesan modern.

Pabrika teknologi asal Tiongkok itu juga melapisi lensa kamera dengan AF film yang bersifat anti-air sekaligus membantu mengurangi bekas sidik jari.

Oppo A6t dibekali sertifikasi IP64 untuk perlindungan terhadap debu dan percikan air, sedangkan OPPO A6t Pro hadir lebih tangguh dengan sertifikasi IP69, yang diklaim lebih aman digunakan dalam berbagai kondisi, termasuk hujan deras.

Pada sektor layar, Oppo A6t Series menggunakan panel 6,75 inci (17 cm) HD+ dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 1125 nits.

Layar itu dilengkapi fitur Splash Touch agar tetap responsif saat terkena air atau minyak, serta Glove Touch untuk penggunaan dengan sarung tangan.