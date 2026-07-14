Oppo Find X10 Pro Max Akan Bawa Tiga Sensor Kamera 200MP, Fotografi Makin Gahar

jpnn.com - Oppo tengah mempersiapkan smartphone flagship baru, Find X10 Pro Max yang akan dikenalkan kepada publik.

Kabarnya, model tersebut disebut-sebut bakal menjadi ponsel paling premium yang dirilis Oppo pada tahun ini.

Namun, menjelang debut publiknya sejumlah bocoran spesifikasi mengenai perangkat itu mulai bocor.

Salah satu pembocor teknologi Digital Chat Station menyebutkan Oppo Find X10 Pro Max akan dilengkapi konfigurasi tiga kamera belakang beresolusi 200 megapiksel.

Gizmochina pada Senin (13/7), melaporkan ponsel tersebut akan mengusung kamera utama 200MP dengan sensor berukuran sekitar 1/1,3 inci, kamera ultra-wide 200MP dengan sensor sekitar 1/1,5 inci, serta kamera telefoto periskop 200MP dengan sensor sekitar 1/1,3 inci.

Digital Chat Station menyebut Oppo menargetkan konfigurasi kamera tersebut dapat dipertahankan hingga versi final yang diproduksi secara massal.

Purwarupa Oppo Find X10 Pro Max yang diuji ditenagai oleh chipset Dimensity 9600 Pro berbasis manufaktur 2 nanometer.

Dia juga mengindikasikan Oppo Find X10 Pro Max berpotensi meluncur pada September atau Oktober mendatang bersamaan dengan sejumlah ponsel pintar premium lainnya yang telah mengalami penyesuaian spesifikasi.