Ops Pekat Musi 2026: Polisi Ringkus Begal Motor, Ada Tembakan yang Dilepaskan
jpnn.com, OGAN ILIR - Tim gabungan Satreskrim Polres Ogan Ilir meringkus pelaku begal motor bernama Derci Saputra (30) dalam Operasi Pekat Musi 2026.
Residivis tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Muara Medan, Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Selasa (24/2/2026).
Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP Mukhlis mengungkap bahwa penangkapan itu merupakan hasil pengembangan laporan korban bernama M. Ridho Aprillah (15).
Korban dibegal menggunakan senjata tajam di Jalan Burai, Tanjung Batu pada pertengahan Januari lalu.
"Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena berusaha melarikan diri ke area perkebunan sawit saat akan diamankan, meski petugas sudah memberikan tembakan peringatan," ungkap Mukhlis, Senin (2/3/2026).
Aksi pembegalan terjadi pada Kamis (15/1/2026) pelaku mengancam korban dengan pisau dan merampas satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka merupakan residivis yang sudah dua kali melakukan aksi serupa di wilayah hukum Polda Lampung.
Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain, satu unit sepeda motor Honda Beat (milik korban), saru unit sepeda motor PCX (digunakan pelaku saat beraksi).
Derci Saputra (20) pelaku begal di Ogan Ilir diringkus dalam Operasi Pekat Musi 2026.
