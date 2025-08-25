Opsi Stadion Kandang Timnas Indonesia Bukan Hanya SUGBK

jpnn.com - PSSI berusaha menambah opsi kandang untuk Timnas Indonesia. Selama Kualifikasi Piala Dunia 2026, Skuad Garuda hampir selalu bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Induk sepak bola Indonesia itu itu tak ingin Skuad Garuda hanya terpusat di ibu kota. Ada upaya untuk menyebarkan atmosfer Timnas ke berbagai daerah. Bahkan, pada FIFA Matchday September 2025 nanti, Timnas Indonesia dipastikan akan tampil di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Meski demikian, langkah PSSI tidak berhenti di situ. Federasi juga menyiapkan sejumlah stadion lain sebagai alternatif kandang Timnas Indonesia.

Stadion tambahan yang kini masuk radar, mulai dari Sadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Utama Sumatra Utara, hingga Banten International Stadium (BIS).

PSSI pun menegaskan langkah ini bukan sekadar rotasi venue, melainkan salah satu strategi besar untuk jangka panjang. Apa Saja calon stadion Timnas Indonesia selain SUGBK? berikut penjelasannya.

1. Stadion Gelora Bung Tomo (GBT)

Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dipastikan menjadi tuan rumah laga Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Stadion berkapasitas lebih dari 45.000 penonton ini sudah berpengalaman menggelar ajang besar. Salah satunya Piala Dunia U-17 2023 yang sukses menarik perhatian dunia.

Bagi PSSI, GBT adalah simbol antusiasme sepak bola Jawa Timur. Dukungan dari suporter setia Persebaya Surabaya, Bonek, diyakini akan memberi energi tambahan untuk Timnas. Atmosfer meriah Surabaya pun dipandang tepat untuk mengangkat semangat Garuda di lapangan.