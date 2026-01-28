Optik Tunggal Next Generation Hadir di Mal Kelapa Gading

jpnn.com, JAKARTA - Optik Tunggal menghadirkan Next Generation, optik khusus anak pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Mal Kelapa Gading 3, Jakarta Utara.

Sejak didirikan pada Oktober 2017, toko ini dirancang untuk menjawab kebutuhan vision care anak secara menyeluruh, dengan pendekatan psikologis, visual, dan edukatif yang saling terintegrasi.

Berbeda dari optik konvensional, Next Generation menempatkan anak-anak sebagai pusat dari seluruh pengalaman.

Ruangannya ditata dengan warna-warna ceria, pencahayaan hangat, serta zona bermain edukatif seperti Lego, Montessori, dan area mewarnai.

Anak-anak diajak beradaptasi terlebih dahulu, tidak langsung diarahkan ke kursi pemeriksaan.

Untuk menjamin akurasi pemeriksaan, Optik Tunggal menempatkan Refraksionis Optisien (RO) yang telah dilatih secara khusus oleh Pediatric Optometrist dari Centro Escolar University of Optometrist, Manila, Philippina.

Mereka dibekali kemampuan komunikasi anak, cara menjelaskan alat dengan bahasa sederhana, serta teknik pendekatan yang empatik dan suportif.

Doli Rosmiaty, Direktur Operasional Optik Tunggal, menjelaskan kehadiran Next Generation merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam membentuk generasi yang peduli terhadap kesehatan penglihatan sejak dini.