Optimalisasi Jaringan Ritel, VIVA Apotek Perkuat Kolaborasi Strategis

jpnn.com, JAKARTA - VIVA Apotek memperkuat kolaborasi strategis dengan principal dan sponsor melalui Program Anniversary ke-13, yang dirancang sebagai platform berbasis kinerja untuk mendorong pertumbuhan penjualan, meningkatkan engagement pelanggan, serta menciptakan nilai kolaborasi yang berkelanjutan di industri ritel farmasi nasional.

Sebagai puncak rangkaian program tersebut, VIVA Apotek secara menetapkan Tutik Sugiarti, pelanggan dari Yogyakarta, sebagai pemenang Grand Prize berupa satu unit mobil.

Program Anniversary ke-13 ini menjadi bagian dari strategi VIVA Apotek dalam memperkuat sinergi dengan mitra bisnis melalui pendekatan kolaborasi yang terukur dan berorientasi hasil.

Tidak hanya menghadirkan apresiasi bagi pelanggan, program ini juga dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap akselerasi penjualan dan efektivitas kerja sama dengan sponsor dan principal.

CEO VIVA Apotek, Haryanto Winata, menyampaikan program Anniversary bukan sekadar aktivitas promosi, melainkan instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

“Melalui Program Anniversary berbasis kinerja, VIVA Apotek memperkuat posisinya sebagai mitra pertumbuhan strategis bagi sponsor dan principal. Pendekatan ini memungkinkan kami mengakselerasi penjualan, membangun engagement pelanggan yang lebih kuat, serta menghadirkan nilai kolaborasi yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Haryanto Winata.

Memasuki 2026, VIVA Apotek mengusung fokus Transformation to Acceleration dengan strategi yang semakin agresif dalam optimalisasi jaringan ritel, penguatan kemitraan strategis, serta pemanfaatan kapabilitas operasional untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.

Melalui Program Anniversary ke-13 ini, VIVA Apotek menegaskan perannya sebagai platform kolaborasi ritel farmasi yang tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra bisnis, dan industri secara keseluruhan.(chi/jpnn)