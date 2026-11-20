jpnn.com, JAKARTA - Transformasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta calon pembeli rumah.

Optimalisasi kebijakan SLIK yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tersebut mencakup penghapusan tampilan pencatatan kredit dengan outstanding di bawah Rp 1 juta dalam informasi debitur (iDeb).

Kebijakan itu menjadi salah satu pembahasan dalam seminar bertajuk “Menjembatani Inklusi: Transformasi SLIK untuk Membuka Akses Pembiayaan dan Memperkuat Ekosistem Risiko” yang digelar Warta Ekonomi.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan mengatakan perubahan lanskap industri jasa keuangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pelaku industri.

“Kehadiran Bapak dan Ibu mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam merespons perubahan lanskap industri jasa keuangan yang semakin dinamis,” ujar Ihsan.

Menurut dia, transformasi SLIK membutuhkan sinergi antara regulator dan pelaku industri agar perluasan akses pembiayaan tetap berjalan seiring dengan penguatan pengelolaan risiko.

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“Agar transformasi SLIK berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak, diperlukan kerja sama antara regulator dan pelaku industri,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengelolaan Keuangan OJK Feriyanti Nalora menjelaskan terdapat dua kebijakan utama dalam optimalisasi SLIK.