Optimalisasi Kebutuhan Global, Kementerian P2MI Siapkan Pekerja Migran Terampil
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terus menyiapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil sejalan dengan optimalisasi kebutuhan global.
Hal ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yaitu menyiapkan 500 ribu pekerja migran terampil.
Demikian disampaikan Dirjen Penempatan Kementerian P2MI Ahnas saat memberikan materi dalam kegiatan Munas AIPNEMA di Universitas Muhammadiyah Gombong pada Kamis, 4 Desember 2025 sore.
“Target ini terdiri dari 300 ribu lulusan SMK dan 200 ribu masyarakat umum dengan beberapa negara yang menjadi sasaran penempatan di luar negeri," ujarnya.
Dirjen Ahnas mengatakan Kementerian P2MI memastikan Pekerja Migran yang ditempatkan terlindungi pada semua tahapan baik dari awal sampai akhir.
“Salah satu fokus utama Presiden adalah peningkatan signifikan penempatan tenaga terampil Indonesia ke luar negeri, sekaligus memastikan mereka bekerja melalui jalur resmi dengan pelindungan yang menyeluruh" ungkapnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Dirjen Ahnas, sektor kesehatan menjadi salah satu sektor dengan permintaan tertinggi di dunia.
Dia menyebut negara-negara maju menghadapi aging population dan kekurangan tenaga perawat sehingga permintaan terhadap caregiver dan tenaga kesehatan asing meningkat cepat.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terus menyiapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil sesuai optimalisasi kebutuhan global.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
- Menteri Mukhtarudin Teken MoU dengan Tiga Gubernur untuk Realisasikan Program Prioritas Presiden Prabowo
- Wamen Ekonomi Kreatif Irene Umar: IP Lokal Siap Bersaing di Layar Global
- Kementerian P2MI Teken MoU & PKS dengan Mitra Strategis untuk Lindungi Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir
- Menteri Mukhtarudin: Pemerintah Berikan Penanganan Maksimal Kepada Korban Kebakaran di Apartemen Tai Po Hong Kong
- Menteri Mukhtarudin: Indonesia Siaga Penuh Lindungi Pekerja Migran Korban Kebakaran Tai Po Hong Kong