Optimalisasi Sumur Tua Jadi Peluang Mendukung Produksi Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Upaya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina, dalam mengelola seluruh wilayah kerja (WK) migas dinilai positif.

Tidak hanya melalui eksplorasi dan eksploitasi sumur baru, tetapi juga mencari peluang melalui optimalisasi sumur tua, sebagai upaya mendukung peningkatan produksi.

“Saya kira PHE terus berbenah dalam mengelola seluruh wilayah kerja, termasuk untuk meningkatkan produksi. Kondisi cadangan kita memang semakin terbatas, tetapi tetap ada opportunity, termasuk melalui sumur tua,” ujar Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia, Ali Ahmudi Achyak.

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Optimalisasi sumur tua, menurut Ali, memang bisa menjadi peluang untuk mendukung upaya peningkatan produksi migas demi ketahanan energi nasional.

Hal tersebut, tak lepas dari keandalan manajemen hulu migas dan penguasaan teknologi PHE yang terus membaik.

“Kinerja PHE menunjukkan tren yang positif, didukung oleh penguasaan berbagai teknologi, termasuk enhanced oil recovery (EOR). Hal ini mencerminkan peningkatan kapabilitas PHE, baik dari sisi teknologi maupun tata kelola dan manajemen,” tutur Ali.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (Puskep) UI itu, optimalisasi potensi-potensi sumur tua memang menjadi peluang dalam mendukung kinerja PHE.

Hal tersebut tentu saja, dengan tetap melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumur-sumur baru, serta pemberdayaan sumur masyarakat.