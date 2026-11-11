Optimalisasi Zakat di Kampus Jadi Strategi Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong perguruan tinggi di Indonesia memperkuat ekosistem zakat melalui optimalisasi pengelolaan zakat di sektor pendidikan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Ketua Baznas RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Sodik memaparkan lima peran utama perguruan tinggi dalam penguatan tata kelola zakat, yakni membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kampus, mengembangkan laboratorium riset dan evaluasi zakat, mencetak sumber daya manusia (SDM) amil profesional, meningkatkan literasi dan mobilisasi muzaki muda, serta menjalankan fungsi kontrol sosial dan advokasi kebijakan.

Dia mengatakan, peran tersebut sejalan dengan mandat Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Melalui pendidikan, kampus dapat mencetak amil profesional dan generasi muzaki yang memiliki kesadaran berzakat. Sementara melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan, program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, serta meningkatkan literasi zakat," jelas Sodik.

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Dalam memperkuat kolaborasi tersebut, Baznas telah mendirikan 166 UPZ di 19 provinsi serta mengembangkan Laboratorium Manajemen Zakat di 24 kampus mitra.

Laboratorium tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penelitian, praktikum, pelatihan, hingga sertifikasi di bidang pengelolaan zakat.