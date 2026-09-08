Optimalkan Aset Properti, TelkomGroup Pastikan Kepentingan Perusahaan Tetap Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menyambut positif rencana pemanfaatan Graha Merah Putih (GMP) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang disampaikan melalui surat resmi kepada perusahaan.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya TelkomGroup dalam mengoptimalkan aset properti melalui skema bisnis yang wajar dan proporsional secara Business to Business (B2B) dengan tetap mengedepankan ketentuan dan tata kelola yang berlaku.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini. Foto: Dokumentasi Telkom

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bagi TelkomGroup, rencana penyewaan gedung GMP oleh BGN merupakan bentuk leveraging asset yang dapat menghadirkan peluang bisnis baru.

"Termasuk melalui penyediaan layanan konektivitas dan solusi digital unggul dari yang kami miliki,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan optimalisasi GMP juga menjadi bagian dari penataan dan klasterisasi kebutuhan ruang kerja di lingkungan TelkomGroup.

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Di tengah transformasi yang terus dijalankan, momentum ini dimanfaatkan untuk memetakan kembali fasilitas dan lokasi kerja sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing organisasi di TelkomGroup.

Dia menyebut saat ini, sejumlah unit masih yang berkaitan tersebar di berbagai lokasi kerja di Jakarta.