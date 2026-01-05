Optimalkan Pasar Domestik, Blue Sky Premier Lounge Hadir di Terminal 1C Soetta

jpnn.com, TANGERANG - Blue Sky Group menggandeng Airport Dimensions membuka fasilitas terbaru, Blue Sky Premier Lounge, di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Lounge itu menjadi wujud nyata komitmen kedua perusahaan dalam meningkatkan standar layanan hospitalitas bandara.

Fasilitas yang telah beroperasi 2 Januari 2026 tersebut ditujukan secara khusus untuk meningkatkan kenyamanan bagi para penumpang domestik di Indonesia.

Direktur PT Bumi Liputan Angkasa, Sucin Rahayu menekankan pembukaan lounge ini mencerminkan pendekatan strategis Blue Sky dalam pengembangan layanan berbasis pengalaman pelanggan.

“Kami memandang lounge bukan sekadar ruang fisik, melainkan sebagai bagian integral dari pengalaman perjalanan itu sendiri," kata Sucin dikutip Senin, (5/12).

"Terminal 1C melayani perpaduan penumpang bisnis dan wisata yang sangat aktif. Tujuan kami memberikan awal perjalanan yang premium, seamless, dan menenangkan, mulai dari bantuan proses check-in hingga pengalaman bersantap berkualitas tinggi serta fasilitas relaksasi,” katanya menambahkan.

Kerja sama strategis antara Blue Sky Group dan Airport Dimensions itu telah terjalin sejak 2025.

Kemitraan ini menggabungkan sinergi antara Blue Sky sebagai penyedia layanan lounge domestik terkemuka dengan keahlian global Airport Dimensions dalam merancang pengalaman bandara berstandar internasional.