menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Optimalkan Pasar Domestik, Blue Sky Premier Lounge Hadir di Terminal 1C Soetta

Optimalkan Pasar Domestik, Blue Sky Premier Lounge Hadir di Terminal 1C Soetta

Optimalkan Pasar Domestik, Blue Sky Premier Lounge Hadir di Terminal 1C Soetta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Blue Sky Group menggandeng Airport Dimensions membuka fasilitas terbaru, Blue Sky Premier Lounge, di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Foto: TIm Blue Sky Premier Lounge

jpnn.com, TANGERANG - Blue Sky Group menggandeng Airport Dimensions membuka fasilitas terbaru, Blue Sky Premier Lounge, di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Lounge itu menjadi wujud nyata komitmen kedua perusahaan dalam meningkatkan standar layanan hospitalitas bandara.

Fasilitas yang telah beroperasi 2 Januari 2026 tersebut ditujukan secara khusus untuk meningkatkan kenyamanan bagi para penumpang domestik di Indonesia.

Baca Juga:

Direktur PT Bumi Liputan Angkasa, Sucin Rahayu menekankan pembukaan lounge ini mencerminkan pendekatan strategis Blue Sky dalam pengembangan layanan berbasis pengalaman pelanggan.

“Kami memandang lounge bukan sekadar ruang fisik, melainkan sebagai bagian integral dari pengalaman perjalanan itu sendiri," kata Sucin dikutip Senin, (5/12).

"Terminal 1C melayani perpaduan penumpang bisnis dan wisata yang sangat aktif. Tujuan kami memberikan awal perjalanan yang premium, seamless, dan menenangkan, mulai dari bantuan proses check-in hingga pengalaman bersantap berkualitas tinggi serta fasilitas relaksasi,” katanya menambahkan.

Baca Juga:

Kerja sama strategis antara Blue Sky Group dan Airport Dimensions itu telah terjalin sejak 2025.

Kemitraan ini menggabungkan sinergi antara Blue Sky sebagai penyedia layanan lounge domestik terkemuka dengan keahlian global Airport Dimensions dalam merancang pengalaman bandara berstandar internasional.

Blue Sky Group menggandeng Airport Dimensions membuka fasilitas terbaru, Blue Sky Premier Lounge, di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI