jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai sistem informasi pemeritahan daerah (SIPD) perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan pendapatan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Narutomo dalam siaran persnya, Minggu (22/11).

Dia mengungkapkan digitalisasi bukan sekadar memindahkan administrasi ke sistem elektronik, tetapi memastikan informasi menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Data SIPD harus menjadi dasar evaluasi. Pemerintah daerah perlu mengetahui sumber penerimaan dan menelusuri kewajiban maupun transaksi yang belum tercatat,” ujaar Teguh.

Kepala daerah, kata dia, perlu memimpin evaluasi dengan menetapkan masalah, penanggung jawab, dan tenggat penyelesaian.

Sekretaris daerah mengoordinasikan perangkat daerah. Bapenda mengelola basis data penerimaan dan tunggakan, sedangkan perangkat daerah penghasil memastikan informasi layanan dan kewajiban tersedia lengkap.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjaga kesesuaian data dengan pengelolaan kas dan pelaporan.

“Setiap transaksi harus dapat ditelusuri. Jika terdapat selisih, periksa sumbernya dan lakukan koreksi berdasarkan dokumen pendukung,” kata Teguh.