menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Parepare Lakukan Boatzoeking untuk Cegah Penyelundupan

Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Parepare Lakukan Boatzoeking untuk Cegah Penyelundupan

Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Parepare Lakukan Boatzoeking untuk Cegah Penyelundupan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Bea Cukai Parepare melakukan boatzoeking untuk mengoptimalkan pengawasan dan mencegah kemungkinan terjadinya percobaan penyelundupan ke dalam daerah pabean. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PAREPARE - Bea Cukai Parepare melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut (boatzoeking) yang berasal dari luar daerah pabean.

Hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengawasan serta penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

Kali ini, pemeriksaan dilaksanakan terhadap kapal LCT Cinta Samudera Abadi Selasa (12/8) dan MV Huong Phuong Star pada Minggu (24/8).

Baca Juga:

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Parepare Muhammad Daud M menyampaikan pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memeriksa kesesuaian barang yang di kapal dengan dokumen pemberitahuan barang.

"Dengan boatzoeking, petugas dapat mencegah kemungkinan terjadinya percobaan penyelundupan ke dalam daerah pabean,” ujar Daud dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Dalam pelaksanaan boatzoeking, petugas Bea Cukai akan mencocokkan dokumen kapal, seperti manifes dan lampirannya, dengan jumlah dan jenis kemasan barang-barang yang berada di atas kapal.

Baca Juga:

Dengan demikian, petugas dapat mengetahui apakah terdapat barang tidak diberitahukan atau barang yang disembunyikan.

“Melalui pelaksanaan boatzoeking, Bea Cukai Parepare terus berkomitmen melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengawasi seluruh peredaran barang, baik yang masuk maupun keluar Indonesia,” pungkas Daud. (mrk/jpnn)

Petugas Bea Cukai Parepare melakukan boatzoeking untuk mengoptimalkan pengawasan dan mencegah kemungkinan terjadinya percobaan penyelundupan ke daerah pabean


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI