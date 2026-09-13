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Optimalkan Penyaluran BBM di Makassar, Elnusa Petrofin Tambah Armada dan Personel

Optimalkan Penyaluran BBM di Makassar, Elnusa Petrofin Tambah Armada dan Personel
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Elnusa Petrofin juga menambah sekitar 30 awak perbantuan dari berbagai wilayah operasional di Indonesia untuk penyaluran BBM. Foto: dok EPN

jpnn.com, JAKARTA -  

Mengantisipasi peningkatan dinamika kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Makassar dan sekitarnya, PT Elnusa Petrofin (EPN) telah menerjunkan lebih dari 500 Awak Mobil Tangki (AMT) serta menambah puluhan armada lintas daerah.

Langkah ini merupakan bentuk koordinasi dan dukungan Elnusa Petrofin kepada PT Pertamina Patra Niaga guna mengamankan pasokan menuju seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

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Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo mengatakan operasional perusahaan saat ini difokuskan pada penyaluran BBM dari fasilitas depot agar tiba di masyarakat dengan lebih cepat dan merata.

Menurut Putiarsa, formasi ini mencakup 463 personel reguler, yang kini diperkuat oleh puluhan personel perbantuan tambahan.

Sementara dari sisi armada, total 119 mobil tangki dengan berbagai kapasitas muatan telah dioperasikan di jalur distribusi.

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“Jumlah ini termasuk 10 mobil tangki perbantuan dari wilayah Kendari, Kolaka, dan Donggala, serta 19 unit mobil tangki spot charter yang secara khusus dioperasikan untuk memangkas waktu pengiriman (lead time) ke SPBU," ujar Putiarsa.

Optimalisasi penyaluran ini didukung oleh penguatan sumber daya dari berbagai daerah.

Rangkaian operasional logistik ini merupakan bagian dari aktivitas bisnis utama Elnusa Petrofin dalam manajemen distribusi energi.

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