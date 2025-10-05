menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Optimalkan Teknologi, Gemari Tematik Jamin Akses Les Matematika Berkualitas Merata

Optimalkan Teknologi, Gemari Tematik Jamin Akses Les Matematika Berkualitas Merata

Optimalkan Teknologi, Gemari Tematik Jamin Akses Les Matematika Berkualitas Merata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Proses mengajar melalui daring. Foto: Tim: Gemari Tematik

jpnn.com, JAKARTA - Gemari Tematik menghadirkan solusi dalam layanan les matematika daring di tengah tantangan pendidikan yang semakin terdigitalisasi.

Platform tersebut tidak hanya fokus pada pencapaian nilai akademik, tetapi juga berupaya membentuk pola pikir positif siswa terhadap pelajaran matematika.

Sebagai bimbingan belajar (bimbel) matematika yang diklaim terjangkau, Gemari Tematik membedakan dirinya dari kompetitor lain dengan menekankan proses belajar yang menyenangkan.

Baca Juga:

Tentunya, didukung tutor profesional, serta menempatkan keterlibatan orang tua melalui komunitas khusus.

Ardi Wibowo selaku CEO Gemari Tematik menegaskan pihaknya tidak sekadar bimbingan belajar konvensional yang hanya berorientasi pada hasil akhir.

"Kami tidak hanya berorientasi pada nilai, tapi juga pada proses belajar siswa dan pembentukan mindset bahwa matematika bukan pelajaran yang sulit dan menakutkan," ujar Ardi Wibowo di kawasan Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga:

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui metode pengajaran yang menarik dan terarah, sekaligus memperkuat peran keluarga dalam pendidikan.

Selain itu, Ardi menyatakan pihaknya juga menjalin kedekatan dengan orang tua melalui komunitas, yang bisa mengikuti kelas parenting hingga konten digital marketing, sehingga ilmu tidak hanya untuk siswa, tetapi juga keluarga.

Optimalkan teknologi, Gemari Tematik menjamin akses les matematika berkualitas merata di seluruh Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI