Optimalkan Wisata Bahari, SIG Gandeng Pemkab Probolinggo Gelar Seven Beaches Festival 2026

jpnn.com, PROBOLINGGO - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar Seven Beaches Festival 2026 bertema 'Probolinggo Paradise: Harmoni dan Pesona Wisata Bahari'.

Festival ini sebagai upaya untuk memperkenalkan potensi wisata bahari sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Probolinggo.

Seven Beaches Festival 2026 Probolinggo ini berlangsung pada 7–15 November 2026 dengan pusat kegiatan di Pantai Bentar dan melibatkan enam destinasi wisata bahari lainnya, meliputi Pantai Bahak, Gili Ketapang, Pantai Bohay, Pantai Greenthing, Pantai Duta, dan Pantai Klasik.

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Dalam kegiatan ini, SIG dipercaya sebagai Bapak Asuh Pantai Bahak untuk mendukung pengembangan potensi wisata bahari dan masyarakat pesisir.

Sejumlah kegiatan yang dihadirkan di kawasan Pantai Bahak antara lain Kompetisi Gobak Sodor yang melibatkan komunitas, pemuda, dan masyarakat Kabupaten Probolinggo sebagai sarana rekreasi sekaligus memperkuat interaksi sosial.

Selain itu, terdapat Festival Seafood yang menjadi wadah kompetisi kuliner dan kreativitas pengolahan hasil laut dengan melibatkan masyarakat serta pelaku usaha kuliner lokal.

Festival ini juga menghadirkan Mangrove Colouring Fest bagi anak-anak tingkat taman kanak-kanak.

Kegiatan tersebut dikemas secara edukatif dan menyenangkan untuk memperkenalkan manfaat serta pentingnya keberadaan ekosistem mangrove sejak dini.