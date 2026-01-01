Optimisme Bandung bjb Tandamata di Proliga 2026 Bersama Risco Herlambang

jpnn.com, BANDUNG - Bandung bjb Tandamata menatap Proliga 2026 dengan kepercayaan diri di bawah asuhan Risco Herlambang.

Juru taktik kelahiran 21 Januari 1972 itu menilai tim asal kota Kembang tahun ini siap bersaing tembus final four.

Pemilik empat gelar juara itu pada edisi 2024 gagal tembus Top 4 seusai hanya finis di peringkat keenam.

Raihan tersebut sejatinya di luar dugaan mengingat skuad asuhan Samsul Jais diperkuat pemain-pemain terbaik yang ada di Tanah Pasundan.

Untuk itu dengan persiapan yang jauh lebih matang Bandung bjb Tandamata berharap kembali ke tren tembus empat besar.

“Target tentu ingin menjadi juara. Tapi semuanya akan dilakukan bertahan. Fokus kami saat ini tembus final four terlebih dahulu,” ungkap Risco saat dihubungi JPNN.com.

Bandung bjb Tandamata musim ini banyak diperkuat pemain asal klub Wahana yang sebelumnya memperkuat Jakarta Livin’ Mandiri.

Aulia Suci Nurfadila, Shintia Alliva Mauludina, Tiara Sanger, dan Wa Ode Ardiana bakal menjadi andalan di barisan pemain lokal.