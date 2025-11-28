menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pasar » Optimisme Konsumsi Masyarakat Kian Membaik, Suntikan Rp270 T Dinilai Manjur

Optimisme Konsumsi Masyarakat Kian Membaik, Suntikan Rp270 T Dinilai Manjur

Optimisme Konsumsi Masyarakat Kian Membaik, Suntikan Rp270 T Dinilai Manjur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme masyarakat terhadap konsumsi dan produksi kini makin membaik.

Purbaya menilai perbaikan konsumsi didorong meningkatnya kepercayaan publik serta permintaan domestik yang terjaga.

Hal tersebut tercermin dari data penjualan ritel yang tetap melanjutkan tren positif di tengah dinamika ekonomi.

Baca Juga:

Dia menjelaskan belanja masyarakat terus menunjukkan penguatan signifikan, terutama pada kategori barang-barang tahan lama.

Secara rinci, di sektor riil, Purbaya memaparkan data pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor.

"Di sektor riil, penjualan motor tumbuh 8,4% year-on-year, jadi sudah positif tinggi," ujar Purbaya dalam Rapar Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11).

Baca Juga:

Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, Purbaya mengaku angkanya masih berada di zona negatif, tetapi tren pemulihan sudah terlihat jelas.

Menkeu memprediksi pembalikan tren ke arah positif akan segera terjadi dalam waktu dekat.

Optimisme konsumsi dan produksi masyarakat kian membaik, Menkeu sebut intervensi stimulasi Rp270 T dinilai manjur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI