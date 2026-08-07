Optimisme Mitsubishi Motors di GIIAS 2026
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Optimisme PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di GIIAS 2026 kian menguat.
Sepekan setelah pameran berlangsung, target penjualan New Xforce Hybrid makin dekat untuk direalisasikan.
Direktur Sales & Marketing MMKSI Yoshio Igarashi, mengungkapkan sejak diluncurkan pada 16 Juli lalu, Mitsubishi New Xforce ditargetkan terjual 1.000 unit.
Hingga sebelum GIIAS 2026 dibuka, sekitar 500 unit sudah dipesan konsumen.
"Kami optimistis 500 unit sisanya bisa tercapai selama GIIAS," ujar Igarashi.
Keyakinan itu sejalan dengan capaian penjualan MMKSI sepanjang pameran. Hingga Minggu (2/8), perusahaan telah membukukan sekitar 1.200 surat pemesanan kendaraan (SPK) dari target 3.000 unit selama GIIAS 2026 yang berlangsung hingga 9 Agustus.
Guna menjaga momentum, MMKSI menghadirkan beragam program penjualan yang memudahkan konsumen memiliki kendaraan Mitsubishi.
Penawaran tersebut mencakup uang muka ringan mulai 10 persen, bunga 0 persen untuk model tertentu, tenor pembiayaan hingga enam tahun, program tukar tambah, cashback, hingga skema balloon payment.
Optimisme PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di GIIAS 2026 kian menguat, setelah performa penjualan New Xforce positif
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