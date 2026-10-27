Optimisme Ruben Onsu Perjuangkan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu masih memperjuangkan hak asuh anak dari mantan istrinya, Sarwendah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan kliennya optimisme dalam memperjuangkan gugatan hak tersebut.

"Kalau rasa optimisme, kami harus optimis. Kan kami enggak mungkin berjuang dengan pesimis, ya. Jadi saya kira semua pihak yang berperkara pasti dia akan optimis bahwa perkaranya akan dia menangkan dengan bukti-bukti yang dia berikan," ungkap Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Walau demikian, Minola Sebayang menyatakan pihaknya tetap menghormati wewenang penuh majelis hakim dalam memutus perkara.

Sebab, dia menyadari bahwa majelis hakim memiliki pertimbangan untuk menuntukan putusan.

"Hakim bisa sependapat dengan cara pandang orang lain atau tergugat, atau sebaliknya hakim sependapat dengan apa yang kami sampaikan, maka putusannya tentu akan memberikan kemenangan untuk kami. Tapi kalau kami, sih yakin bahwa kami harus optimis," tuturnya.

Minola Sebayang juga mengungkapkan bahwa sidang gugatan hak asuh anak sudah menyelesaikan dua kali agenda penyerahan bukti tertulis.

"Dua hari ini. Dua kali sudah kami lakukan bukti tertulisnya, tapi nanti kami akan dikasih kesempatan setelah saksi, bukti terakhir kepada masing-masing pihak. Jadi mungkin masih ada," tambahnya.