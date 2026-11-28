jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti optimistis prospek perekonomian Indonesia periode 2026–2027 lebih kuat dan berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global.

BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 5,2–6,0 persen pada 2027.

Stabilitas perekonomian juga diprakirakan tetap terjaga kuat dengan dukungan ketahanan eksternal serta tingkat inflasi yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

Sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga dan intermediasi perbankan yang terus meningkat, pertumbuhan kredit perbankan diprakirakan berada pada kisaran 9–13 persen pada 2027.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital dinilai turut meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung inklusivitas perekonomian nasional.

“Sinergi kebijakan merupakan kunci untuk menjaga optimisme prospek perekonomian ke depan," kata Destry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11).

Penguatan sinergi kebijakan tersebut difokuskan pada lima area strategis, seperti menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai prasyarat kesinambungan kegiatan ekonomi.

Area strategis berikutnya meliputi penguatan ketahanan eksternal melalui peningkatan daya saing ekspor dan daya tarik investasi, serta peningkatan pembiayaan perekonomian termasuk penanaman modal asing (PMA).