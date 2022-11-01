jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengumumkan rencana pembelian kembali (buyback) saham SIG sebanyak-banyaknya sebesar Rp250 miliar.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra menuturkan aksi korporasi ini dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No13/2023, dan dilandasi keyakinan atas fundamental Perusahaan yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Indrieffouny mengatakan, SIG berencana menggunakan dana sebesar-besarnya Rp250 miliar dalam pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Jumlah saham dalam pelaksanaan buyback saham tidak melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK No. 13/2023.

“Transaksi buyback saham ini tidak akan memberikan dampak terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan, mengingat SIG memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan buyback saham bersamaan dengan kegiatan usaha yang terus berlangsung,” ujar Indrieffouny.

Indrieffouny menambahkan, SIG optimis industri bahan bangunan domestik memiliki prospek positif, seiring permintaan semen yang menunjukkan pemulihan.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah akan menjadi penggerak permintaan semen, seperti program 3 juta rumah, pembangunan infrastruktur nasional dan daerah, giant sea wall, investasi industri dan hilirisasi, serta pembangunan sektor swasta meliputi high-rise residential, commercial areas, dan data center.

”SIG siap memaksimalkan setiap peluang bisnis, dan di saat yang bersamaan terus menjalankan program efisiensi dan tata kelola keuangan yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas dan mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat," kata Indrieffouny.